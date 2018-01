Milho/Cenário: preço mais firme faz vendedor reter oferta no sul São Paulo, 25 - Os preços mais firmes do milho não atraíram os vendedores no sul do Brasil. Ao contrário, as ofertas sumiram no mercado do Paraná. Em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, estados onde não há safrinha, a comercialização, que já vinha sendo a conta-gotas, não mudou de padrão. Ontem, pequenos negócios foram travados na região de Campos Novos, no Planalto Catarinense, a R$ 19,50/saca. No Rio Grande do Sul, seguia a sinalização de preços a R$ 20,50/saca, com lotes saindo esporadicamente. No Paraná, os vendedores "tiraram o pé" das ofertas. Ontem, a indústria pagava R$ 16,50/saca no norte do Estado, e até R$ 17,00/saca no sudoeste. Entretanto, praticamente não houve negócios. "Os vendedores estão acreditando que o mercado vai começar a subir em setembro, por isso ninguém mais tem pressa de se desfazer dos estoques", diz corretor da região. No porto de Paranaguá, os spreads se alargaram. Havia tomador a R$ 18,50/saca e vendedor a R$ 19,50/saca no transferido. Com tamanha diferença, não houve comentário de negócios. O "line-up" da empresa Transcar mostra que há navios atracados ou com previsão para atracar que estão nomeados para carregar 219,8 mil toneladas de milho. Não é um volume muito significativo. O mercado do milho teve poucas alterações no Mato Grosso. Surgiu um comprador que pagaria até R$ 10,60/saca por lote de milho em Lucas do Rio Verde. Era, porém, negócio de ocasião. Os grandes tomadores estabelecidos mantinham as posições de segunda-feira, isto é, R$ 10,00/saca em Lucas do Rio Verde, R$ 12,00/saca em Campo Verde e R$ 11,50/saca em Rondonópolis. (Renato Stancato, segue) Confira a seguir as cotações do milho no disponível em algumas das principais praças de comercialização do Brasil. A apuração é feita pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP (CEPEA): ========================================================== EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DO MILHO NO MERCADO DISPONÍVEL (R$/SC) ========================================================== 17/ago 18/ago 19/ago 20/ago 23/ago 24/ago ========================================================== Passo Fundo 18,70 18,63 19,00 18,87 18,83 19,50 Chapecó 18,88 18,98 19,24 19,32 19,75 19,71 Paraná/Sudoeste 17,63 17,40 17,43 17,46 17,58 17,56 Cascavel 16,42 16,22 16,34 16,35 16,43 16,56 Ponta Grossa 17,38 17,29 17,16 17,23 17,25 17,31 Paraná/Norte 16,08 16,29 16,28 16,18 16,41 16,60 Sorocabana 16,39 16,48 16,35 16,80 16,94 16,93 Campinas 17,98 18,00 18,09 18,33 18,40 18,63 Mogiana 16,00 15,99 16,13 16,48 16,48 16,96 Triângulo MG 15,62 15,74 15,88 15,90 15,71 15,78 Rio Verde 14,10 14,40 14,33 14,25 14,38 14,50 Sorriso 10,17 10,50 10,25 10,25 10,50 10,50 Posto Recife 23,75 24,12 24,12 24,12 24,00 24,00 ========================================================== (Renato Stancato, fim)