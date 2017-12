Milho/EUA: Informa Economics estima safra 04/05 em 11,04 bi/bushel São Paulo, 3 - A Informa Economics Inc., consultoria que comprou a Sparks Companies Inc., divulgou hoje relatório em que prevê a safra 2004/05 de milho dos Estados Unidos em 11,041 bilhões de bushels, com uma produtividade média de 150,5 bushels por acre. A safra 2004/05 de soja deve ficar em 2,878 bilhões de bushels, com produtividade média de 39,1 bushels por acre. A previsão do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) para a atual safra de milho é de 10,923 bilhões de bushels, com produtividade média de 148,9 bushels/acre e a safra de soja em 2,877 bilhões de bushels, com produtividade média de 39,1 bushels/acre. O USDA divulga as estimativas da safra de soja e milho em 10 de setembro. No mês passado, o Informa estimou a safra de milho 2004/05 em 10,863 bilhões bushels e a de soja em 2,944 bilhões de bushels. Na safra anterior, os EUA produziram 10,114 bilhões de bushels de milho e 2,418 bilhões de bushels de soja. As informações são da Dow Jones.