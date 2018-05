Mills vende unidade de negócios por R$ 102 milhões

A unidade de negócio Serviços Industriais acumulou Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de R$ 19,5 milhões nos últimos 12 meses findos em 31 de março de 2013, representando 5,3% do Ebitda da Mills no mesmo período.

Segundo a Mills, a operação está em linha com sua estratégia de se concentrar nos negócios onde as "suas competências são capazes de gerar maior valor para seus acionistas e clientes". A venda, que será paga em moeda corrente nacional, está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes, dentre as quais as aprovações governamentais.