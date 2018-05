Minas Gerais Participações eleva capital em R$ 530,5 mi

O acréscimo será feito mediante a subscrição de 457.608.249 novas ações ordinárias, pelo acionista controlador (o Estado de Minas Gerais), com os recursos oriundos de empréstimos celebrados pelo governo estadual com o Banco do Brasil.

A subsidiária Emip terá o capital social exato de R$ 530,515 milhões, e será responsável pela gestão dos contratos de Parcerias Público-Privadas (PPPs) e de concessões promovidas pelo Estado de Minas Gerais.

Agora, a companhia, responsável por administrar participações em empresas, possui o capital de R$ 700.274.999,00, dividido em 604.037.610 ações ON. O capital pode ser elevado até R$ 2 bilhões, de acordo com alteração de artigo do estatuto social.

A MGI possui entre os acionistas o Estado de Minas Gerais, a Companhia Energética de Minas Gerias (Cemig) e o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG).