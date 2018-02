Ministra da Economia da Argentina, Felisa Miceli, renuncia ao cargo Buenos Aires, 16 - A ministra da Economia da Argentina, Felisa Miceli, apresentou seu pedido de renúncia ao presidente Néstor Kirchner, segundo porta-voz do ministério. Porém, a Casa Rosada ainda não decidiu se o pedido de Miceli foi aceito pelo presidente Kirchner, de acordo com uma alta fonte do ministério. No Ministério de Economia, já se fala que o sucessor de Miceli seria o atual secretário de Finanças, Carlos Mosse, homem de confiança de Kirchner.