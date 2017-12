Ministro despacha em Piracicaba até sábado Ribeirão Preto, 13 - O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, instala amanhã (14), às 9h30, o seu gabinete na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo (Esalq/USP), em Piracicaba (SP). Rodrigues permanece despachando na universidade até sábado, em homenagem à 47ª Semana Luiz de Queiroz e atenderá a audiências e compromissos no edifício central da Esalq. Às 10 horas desta quinta-feira, Rodrigues participará da apresentação do programa de atividades da Casa da Agricultura e do lançamento da Semana do Empreendedorismo Rural (Programa SAI/SEBRAE), no prédio da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). À tarde, o ministro terá uma reunião com os membros da Comissão do Pólo Nacional de Biocombustíveis, que tem sede na cidade. Na sexta-feira, às 9h45, em Pirassununga (SP), Rodrigues fará a palestra "As Perspectivas do Agronegócio Brasileiro" durante o evento "O Papel da Universidade no Desafio da Produção de Alimentos", que comemora os 70 anos de criação da USP. O encontro ocorrerá no anfiteatro da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP. Às 14 horas, o ministro volta a Piracicaba, onde participará do lançamento do livro "A Pós-graduação na Esalq: 40 Anos de História", no salão nobre da escola. Depois, às 16 horas, o ministro terá uma audiência com o prefeito de Piracicaba, José Machado, e o presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Açúcar e do Álcool, Luiz Carlos Carvalho.