Ministro diz que buscará atrair investidores de petróleo para áreas fora do pré-sal

O ministro participará a partir de domingo da Offshore Technology Conference (OTC), conferência sobre tecnologia offshore, junto com representantes da Petrobras e da Agência Nacional de Petróleo (ANP).

"O Brasil é uma boa oportunidade de investimento tanto para as empresas de petróleo quanto para as suas fornecedoras de bens e serviços. E essas oportunidades estão em várias áreas, não apenas no polígono do pré-sal", afirmou Braga em comunicado.

O ministro dará informações sobre a 13ª rodada de licitações de áreas petrolíferas fora do pré-sal em palestra marcada para segunda-feira.

Segundo o comunicado, o certame é previsto para o último trimestre deste ano e deve contar com 269 blocos, em dez bacias diferentes.

Também constam na agenda do ministro encontros com representantes de empresas, incluindo a BP.

No domingo, a Petrobras, que está envolvida em um vasto escândalo de corrupção investigado pela operação Lava Jato, da Polícia Federal, receberá pela terceira vez o prêmio "OTC Distinguished Achievement Award for Companies, Organizations, and Institutions" em reconhecimento ao conjunto de tecnologias desenvolvidas para a produção da camada pré-sal.

(Por Marcela Ayres)