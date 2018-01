Ministro diz que orçamento de Transportes vai dobrar em 2005 Brasília, 25 - O ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, anunciou há pouco à comissão de agricultura da Câmara dos Deputados que o orçamento da pasta para 2005 terá mais do que o dobro dos recursos deste ano, passando dos atuais R$ 2,3 bilhões para R$ 5 a R$ 6 bilhões. Com esses recursos, que irão prioritariamente para a restauração de rodovias, será possível fazer a manutenção, segundo o ministro, de 20% a 25% das estradas até abril do próximo ano e de 60% a 70% das rodovias até dezembro de 2005. O ministro explicou, no entanto, que enviará ao Congresso uma proposta de dotação de apenas R$ 3,5 bilhões A diferença entre esse valor e o limite, que poderá chegar a R$ 2,5 bilhões, será usada para atender as obras prioritárias definidas em negociações com as bancadas estaduais. "Vamos gastar melhor o que a gente tem", disse o ministro, argumentando que a negociação com bancadas é mais produtiva do que as negociações individuais. Nascimento anunciou ainda que o presidente da República assinará, em breve, um decreto determinando um tratamento simplificado para o licenciamento de obras de restauração, que hoje segue processo semelhante ao das licitações de estradas novas. (José Ramos)