Minoritários da OGX de SP descartam ação na Justiça

Segundo o acionista, o objetivo do grupo é conseguir eleger um representante no conselho de administração da petroleira de Eike Batista e instaurar um conselho fiscal na OGX. Ele afirmou que manteve contato esta semana com representantes do departamento de relações com investidores da OGX, quando informou à companhia sobre essa intenção. Ele disse acreditar que possa agregar, entre seus representados, número suficiente de acionistas para pleitear tais cadeiras no conselho.

O grupo tem uma conta no Twitter chamada "Minoritários OGX", com 982 seguidores e quase 1,8 mil postagens. Magalhães vem afirmando que a intenção deste grupo é "devolver valor aos ativos da companhia". Apenas em 2013, o valor de mercado da empresa na bolsa caiu 88,5%, com a ação cotada a R$ 0,50 no fechamento do pregão de sexta-feira, 19.