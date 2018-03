Mitsubishi Aircraft, rival da Embraer, obtém grande encomenda

A Mitsubishi Aircraft, unidade da Mitsubishi Heavy Industries, anunciou na sexta-feira que recebeu uma encomenda de até 100 aviões regionais de uma companhia aérea norte-americana, dando fôlego à nascente indústria de fabricação de aviões do Japão.

A Trans States Holdings (TSH), segunda maior empresa aérea independente regional dos EUA, tornou-se a segunda cliente da Mitsubishi Aircraft depois da All Nippon Airways (ANA). É também a primeira cliente da fabricante japonesa no exterior.

O negócio representa uma vitória para a Mitsubishi, que desafia a brasileira Embraer e a canadense Bombardier com seu projeto de 2 bilhões de dólares para o desenvolvimento do primeiro avião comercial no Japão.

A TSH disse que a eficiência de combustível e outras vantagens econômicas sobre as ofertas rivais motivaram a empresa a optar pelos jatos da Mitsubishi.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Mitsubishi informou que a primeira entrega à TSH ocorrerá em 2014. Os outros 99 aviões serão entregues num prazo de cinco a seis anos após a primeira unidade.

A fabricante tem como meta vender 1.000 aviões entre 20 e 30 anos, mas até a encomenda da TSH tinha apenas um pedido de até 25 aeronaves de 70 a 90 passageiros. Analistas calculam que cada avião custe entre 3 bilhões e 4 bilhões de ienes (de 33 milhões a 45 milhões de dólares).

A TSH compreende a Trans States Airlines, que opera com a marca US Airways Express para a US Airways, e a GoJet Airlines, que opera como United Express para a United Airlines.

A Trans State Airlines tem 48 aviões de 50 lugares da Embraer. A GoJet possui frota de 15 jatos de 66 assentos da Bombardier. Juntas, as companhias realizam 350 voos por dia entre 50 cidades.

(Reportagem adicional de Nobuhiro Kubo, Colin Parrott e Mayumi Negishi)