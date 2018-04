Mitsubishi Motors perde 275,8 milhões de dólares no trimestre

A montadora japonesa Mitsubishi Motors anunciou nesta quinta-feira uma perda líquida de 26,4 bilhões de ienes (275,8 milhões de dólares) entre abril e junho deste ano devido à queda da demanda e à força da moeda do Japão. Segundo um comunicado oficial, a companhia registrou perdas por operações, em sua atividade ordinária, de 29,6 bilhões de ienes (309,4 milhões de dólares) no segundo trimestre de 2009, apesar dos esforços para cortar gastos.

As duas perdas contrastam com o lucro líquido da Mitsubishi entre abril e junho do ano passado, que foi de 10,3 bilhões de ienes (103,6milhões de dólares), e o lucro por operações de 9,9 bilhões de ienes (103,6 milhões de dólares).

De acordo com a Mitsubishi, as vendas da montadora foram seriamente prejudicadas pelos efeitos da crise econômica global sobre a demanda. Entre abril e junho, a empresa vendeu 213 mil veículos no mundo todo, 32% a menos do que no mesmo período de 2008.

Vendas tiveram queda de 21% no Japão

As vendas da companhia, que experimentaram quedas em todas as regiões, geraram 259,1 bilhões de ienes (2,711 bilhões de dólares), 58% a menos do que no segundo trimestre do ano passado. No Japão, as vendas caíram 21%, até 31 mil unidades, apesar dos incentivos do Governo japonês para os compradores de veículos ecológicos. Na América do Norte, a queda foi de 42%, para 21 mil unidades, e na Europa, foi de 47%, até 49 mil unidades.

A Mitsubishi Motors tinha previsto para este ano fiscal um lucro líquido de cinco bilhões de ienes (51,8 milhões de dólares) e um lucro por operações de 30 bilhões de ienes (313,4 milhões de dólares), frente a seguidas perdas do ano anterior.