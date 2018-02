Modelagem do Madeira será divulgada na 1a semana de agosto O ministro interino de Minas e Energia, Nelson Hubner Moreira, informou nesta quinta-feira que a modelagem do leilão para construção da primeira usina hidrelétrica do rio Madeira (RO) será divulgada na primeira semana de agosto. Ele informou que a modelagem vai ser colocada em audiência pública e previu a realização do leilão em meados de outubro. O ministro não quis comentar sobre a participação de Furnas no leilão afirmando que a questão será discutida após a divulgação da modelagem do leilão. "A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) vai soltar o edital, colocar em audiência pública. Pode haver modificações, mas o principal vai ficar ali", disse ele a jornalistas durante entrega do prêmio da Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica. A primeira usina que irá a leilão no rio Madeira será a Santo Antônio, que vai gerar 3.100 megawatts a partir de 2012. A segunda usina, de Girau, com capacidade para 3.350 megawatts ainda não tem data de leilão definida. Hubner assegurou ainda que não faltará energia no país nos próximos anos e rebateu o estudo do Instituto Acende Brasil divulgado esta semana e que prevê déficit de energia de 28 por cento da demanda em 2011. "O estudo deixa de fora vários projetos que entrarão em operação", disse ele, sem dar detalhes.