Moinhos da Argentina processaram 1,5% mais trigo em setembro São Paulo, 18 - Os moinhos da Argentina processaram 416.944 toneladas de trigo em setembro, aumento de 1,5% em relação às 410.870 toneladas do mesmo período do ano passado. A informação é da Secretaria de Agricultura do país. A produção de farinha de trigo totalizou 266.892 toneladas, queda de 12,4% ante 304.614 toneladas no período. As informações são da Dow Jones.