Montagem de Angra 3 deve ter início em janeiro de 2014 A montagem eletromecânica da usina termonuclear Angra 3, em Angra dos Reis, no litoral sul do Rio, precisa começar em janeiro de 2014 para que se cumpra a previsão de início de operações, atualmente estabelecido para maio de 2018. A estimativa é do assistente da Presidência da Eletronuclear, Leonam dos Santos Guimarães. O executivo informou ainda que o orçamento total de construção da usina pode ultrapassar a projeção atual, de R$ 13 bilhões.