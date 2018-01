Moreira Salles lidera conselho da Alpargatas

O executivo Pedro Moreira Salles será o novo presidente da administração da Alpargatas, conforme decisão tomada pelo colegiado na última sexta-feira, 6. Além dessa escolha, o conselho também definiu a aprovação dos comitês para discutir estratégia, recursos humanos e finanças. Foi criado ainda um comitê de auditoria.

Em julho, as ações da Alpargatas - dona da Havaianas - que pertenciam ao grupo J&F, dos irmãos Batista, foram compradas por R$ 3,5 bilhões por Itaúsa (holding de investimentos do Itaú), Cambuhy (fundo da família Moreira Salles) e Warrant. As três entidades são os novos acionistas controladores da companhia, com 54,24% de participação.