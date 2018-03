Morgan Stanley apresenta lucro de US$ 498 mi no 3º trimestre

O banco de investimentos Morgan Stanley apresentou seu balanço trimestral nesta quarta-feira, 21, com lucro por ação de US$ 0,38 e receita de US$ 8,7 bilhões, dando um fim à sequência de três trimestres de resultados negativos. Os números foram impulsionados por fortes resultados em vendas de renda fixa e receita de comércio e melhora nos resultados em subscrição no banco de investimento.

O banco de Nova York apresentou lucro líquido de US$ 498 milhões, contra US$ 7,7 bilhões no ano anterior, ou US$ 7,38 por ação. Segundo pesquisa realizada pela Thomson Reuters, a previsão era de US$ 0,27 de lucro por ação com receita de US$ 7 bilhões.

No balanço do segundo trimestre, o banco norte-americano havia registrado prejuízo de US$ 1,26 bilhão, ou US$ 1,10 por ação. Nos três primeiros meses do ano, durante o período mais crítico da crise, o rombo da instituição financeira foi de US$ 177 milhões, ou US$ 0,57 por ação.

A ações do Morgan Stanley subiam 1% antes da abertura do mercado, para US$ 32,90.