Moy Park faz parte de programa de desinvestimento, mas nenhum acordo foi firmado, diz JBS

A venda da Moy Park, empresa de carne processada com sede na Irlanda, faz parte do programa de desinvestimento da JBS, mas nenhum acordo final para tal alienação foi celebrado até o momento, informa a JBS em comunicado ao mercado, em resposta ao questionamento da B3 e Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre a matéria do 'Estado'.

"No fato relevante, a companhia informou a intenção de alienar a participação acionária na Moy Park e, desse modo, confirma que vem envidando os seus esforços para realizar tal do negócio. Contudo, nenhum acordo final para realizar tal alienação foi celebrado até o momento", informou a JBS, no documento, referindo-se ao fato relevante do dia 20 de junho de 2017.

No último sábado, 2, quando a J&F anunciou a venda da Eldorado Papel Celulose por R$ 15 bilhões, o Estado publicou que fontes informaram que a venda da Moy Park, ativo avaliado em mais de US$ 1 bilhão, deve ser concluída até o início de outubro.