MP regula cobrança de royalties e amplia plantio de OGM no Paraná Brasília, 9 - O texto da Medida provisória 223, que autoriza o plantio da soja transgênica na safra 2004/2005, foi aprovado com uma série de alterações em relação à proposta do governo. A principal dessas alterações, segundo o relator da MP, deputado Paulo Pimenta (PT-RS), foi a regulamentação da cobrança de royalties pelas empresas produtoras de semente. O texto aprovado incluiu artigo que obriga a empresa detentora de patentes de variedades geneticamente modificadas a comprovar, por meio de notas fiscais, a venda da semente para efeito de cobrança de royalty. Atualmente, segundo Pimenta, a lei diz que o royalty só pode ser cobrado sobre a semente e não sobre a produção como tem sido feito atualmente no caso da soja transgênica. Isto ocorre, conforme suas explicações, porque as sementes foram adquiridas pelos produtores na Argentina. Assim, a Monsanto vinha cobrando royalty sobre a produção - R$ 0,60 por saca de soja - e não pela semente. Para a safra atual, a empresa, conforme o deputado, já anunciou a elevação do royalty para R$ 1,20 por saca. Paulo Pimenta também eliminou a limitação do texto original da MP, que determinava que apenas os agricultores que tinham plantado soja transgênica na safra passada poderiam fazê-lo agora. Pimenta argumentou que em alguns locais, como o Paraná, havia uma disputa judicial e apenas 500 produtores assinaram o termo de compromisso na safra passada. O prazo para a assinatura do termo de compromisso termina em 31 de janeiro de 2005. Também foi ampliado em 180 dias o prazo para a comercialização da soja que estava limitado inicialmente até janeiro de 2006. Outra alteração feita pelo relator estendeu à soja transgênica a cobertura do Proagro, seguro de crédito rural, e do Proagro Mais, que é o seguro de safra. Segundo ele, há 3 mil recursos no Ministério da Agricultura de plantadores de soja que pagaram o seguro, tiveram problemas, mas não receberam o pagamento da seguradora. O relator suprimiu ainda do texto da MP original do governo a obrigação de queimar a soja não comercializada.