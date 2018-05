MPT-GO executa usina Vale do Verdão em R$ 3,2 mi O Ministério Público do Trabalho em Goiás (MPT-GO) ingressou com duas ações de execução contra a usina Vale do Verdão, pertencente ao grupo empresarial que tem o mesmo nome. De acordo com o MPT, os processos somam R$ 3,2 milhões. A usina foi acionada por descumprir acordos judiciais que previam adoção de medidas de saúde e segurança no trabalho. Os acordos foram homologados em fevereiro de 2011 pela Justiça do Trabalho em Rio Verde.