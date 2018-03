MPX obtém R$1 bi do BNDES para térmica a carvão no Maranhão A MPX, braço de energia do grupo EBX, do empresário Eike Batista, obteve junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) financiamento de 1,038 bilhão de reais para uma térmica a carvão no Maranhão, com potência instalada de 315 megawatts.