MRV e PDG Realty entram para o Ibovespa

A principal novidade da terceira prévia da carteira teórica do Ibovespa válida para janeiro a abril de 2010 foi a entrada das ações da MRV Engenharia e da PDG Realty. As empresas do setor de construção ingressaram no principal índice da bolsa com participação de 0,671% e 0,667%, respectivamente. Essas companhias começaram a ser listadas na bolsa paulista em 2007.

A terceira prévia divulgada nesta manhã também confirmou a presença de mais duas companhias do empresário Eike Batista no índice: OGX, com peso de 0,840%, e LLX, com fatia de 0,723%. As empresas se juntam à MMX Mineração, com peso de 1,064%, que já faz parte do Ibovespa.

Juntas, as três companhias do empresário possuem uma participação de 2,627% no índice, conforme a prévia. A inclusão das duas empresas de Eike Batista, MRV e PDG foi antecipada pela Agência Estado no final do mês passado, considerando a negociabilidade desses ativos ao longo dos últimos 12 meses.

Com as novas integrantes, o índice passa a contar com 63 ações a partir de janeiro. No caso das empresas de construção, a procura pelos papéis das companhias, que estão entre as maiores incorporadoras listadas em Bolsa, aumentou após o anúncio do programa habitacional "Minha Casa, Minha Vida", pelo foco de ambas no segmento econômico de imóveis.

A empresa de petróleo e gás OGX estreou no pregão da Bovespa em junho de 2007. Os papéis ficaram parados por um tempo, mas ao longo do deste ano se movimentaram de acordo com o noticiário sobre testes apontando indícios de hidrocarbonetos em áreas de atuação da companhia.

A outra companhia de Eike, a LLX, que atua na área de logística, principalmente no setor portuário, começou a ser negociada na Bolsa em julho de 2008.

Assim como na prévia anterior, os dois papéis com maior peso seguem os mesmos: Petrobras PN aparece com 12,578% e Vale PNA com 11,666%.

Entre as regras para compor o Ibovespa, a ação precisa ter sido negociada em 80% dos pregões dos últimos 12 meses anteriores à formação da carteira.