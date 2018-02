MST e CUT anunciam 16ª invasão do ''inverno quente'', em SP Sorocaba, 26 - Mais uma fazenda pode ser invadida amanhã por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) ligados ao líder José Rainha Júnior e do Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (Sintraf), filiado à Central Única dos Trabalhadores (CUT). O alvo será a fazenda Jangada, no município de Sud Menucci, no oeste do Estado, a 615 quilômetros de São Paulo. Se confirmada, será a 16ª fazenda invadida no período de uma semana, no chamado "inverno quente" de Rainha. A ação foi anunciada no início da noite de hoje pelo presidente do Sintraf, José Carlos Bossolan. Segundo ele, a fazenda é uma das 11 áreas que já foram vistoriadas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e consideradas improdutivas. "É mais um processo que está parado na justiça", disse.