MTV migra para TV paga e deixa de pertencer à Abril

A mudança, encarada por muitos do setor como o fim da MTV Brasil, é resultado do rompimento do acordo de licenciamento da marca firmado entre a Abril e o conglomerado de mídia norte-americano Viacom. A empresa brasileira decidiu devolver a marca à americana, depois de 23 anos, ?como parte de seu processo de reestruturação?. Em nota, a Abril disse que está ?no processo de decisão sobre o futuro da sua rede de radiodifusão?, que permanece sob sua propriedade. O grupo tinha direito de usar a marca até 2018.

A Viacom afirma que a nova MTV terá 350 horas de programação local, incluindo formatos diários, ?realities?, sitcoms (séries cômicas), esportes radicais e séries de animação. Programas como Pranked (de pegadinhas), Guy Code (reality para o público masculino) e WorldStage (de shows) ganharão versões locais. Além disso, haverá conteúdo internacional dublado em português.

Em comunicado, a diretora-geral da Viacom Américas, Sofia Ioannou, diz que o crescimento do mercado de TV paga no Brasil faz deste o momento certo para lançar o canal nesse segmento. ?Mudando a MTV para a TV paga, criamos uma oportunidade única na qual aproveitaremos o expertise dessa audiência, penetração de mercado, relacionamentos locais e relevância para apresentar um canal envolvente para nosso público e parceiros.?

História

A ida da MTV para a rede paga faz lembrar um tempo em que um novo tipo de linguagem surgia na televisão brasileira, segundo André Mantovani, ex-presidente da MTV e hoje consultor de mídia. ?Conversávamos com a nossa audiência mais como irmão do que como pai para filho, como a mídia tradicional fazia.? Alguns dos programas que mais fizeram sucesso foram Teleguiado, Erótica, RockGol e Piores Clipes do Mundo.

Mantovani conta que esse formato tanto agradou as outras emissoras, que os apresentadores da MTV (os chamados VJs) passaram a ser procurados pela concorrência. Há cerca de cinco anos, o canal até produziu um anúncio em que a mensagem era: ?Adivinha o que a Globo, o SBT, a Record, a Band e a TV Cultura têm em comum? Um ex-VJ da MTV?. Mas a competição com o ?mundo mais conectado? tem feito a MTV procurar outra forma de abordar sua audiência no Brasil e no mundo. Realities e comédias são algumas das tentativas, enquanto a música - parte de seu nome, Music Television - vem perdendo importância na grade de programação.

Reestruturação

Devolver a MTV para a Viacom é mais uma etapa da reestruturação do Grupo Abril, anunciado no início do mês de junho. Naquele momento, a empresa anunciou o agrupamento de unidades de negócios, de dez para cinco. Na ocasião, a empresa não confirmou o fechamento da MTV. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.