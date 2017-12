Multiplus e Vivo fecham parceria para transferência de pontos entre programas de fidelidade

SÃO PAULO - A Multiplus assinou acordo esta semana com a Vivo para permitir a transferência de pontos entre seus programas de fidelidade, conforme comunicado ao mercado publicado hoje. A expectativa da companhia é que os benefícios da parceria estejam em prática no segundo trimestre de 2016.

Com o acordo com o comunicado, os mais de 13,5 milhões de participantes da Multiplus terão uma nova fonte para acúmulo de pontos e a possibilidade de usá-los na troca por produtos e serviços da operadora de telecomunicações. Além disso, têm a oportunidade, conforme informa em comunicado, de aumentar sua base com os 13 milhões de clientes da Vivo que poderão reverter seus pontos em mais de 550 mil opções que incluem e-commerces, eletroeletrônicos, passagens.

"Esse é um passo muito importante para a companhia conquistar novos participantes e oferecer aos atuais mais uma possibilidade muito atrativa para o acúmulo e resgate de pontos", avalia a Multiplus, em comunicado.