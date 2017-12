Mundo Estadão: confira os destaques desta quarta-feira

Hoje o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva depõe ao juiz Sérgio Moro em Curitiba e a equipe do Estado está na cidade para acompanhar tudo. A audiência está marcada para 14h na sede da Justiça Federal do Paraná (JFPR). O petista é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro supostamente recebido da Odebrecht.

Também ganha destaque a cobertura do julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a validade das provas no caso da JBS e o pedido de Michel Temer para que Rodrigo Janot seja impedido de atuar nos processos em que o presidente é investigado. Ao longo do dia, veja as lives no Facebook com a repercussão desses dois fatos políticos.

Às 11h, o Estadão Discute recebe um cientista político e um especialista em Direito Constitucional para falar sobre a situação política. Ao meio-dia, é hora de relaxar com a seleção de músicas brasileiras do Som a Pino ou de acompanhar o Estadão Esporte Clube. Siga todos os lances dos jogos da Liga dos Campeões, da Copa Libertadores e da Sul-Americana em tempo real e, no Estadão + Música, confira um papo com o cantor Chico César.

ESTADÃO NOTÍCIAS

Um podcast com os temas mais relevantes do momento

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL

Os artigos dos editorialistas do Estado disponíveis em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

Os principais temas da semana são analisados pelos colunistas Eliane Cantanhêde, Marcelo de Moraes, Gustavo Loyola, Jamil Chade, Robson Morelli.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO DISCUTE

Para falar sobre o panorama política da semana, os entrevistados são Luiz Amaral, professor da Faculdade de Direito da FAAP, e Jairo Pimentel, professor doutor e cientista político da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP).

Horário: 11h

Onde: Facebook, Twitter e Youtube do Estadão

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Acompanhe as informações, comentários e opiniões do futebol e outros esportes. Apresentam Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes no Facebook e no Youtube

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta uma seleção de clássicos e novidades da música brasileira. A propósito, o programa completa um ano nesta semana.

Horário: 12h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO + MÚSICA

O convidado de hoje é o cantor Chico César, que lança o CD e o DVD de seu álbum Estado de Poesia, o oitavo da carreira do artista paraibano. Ele conversa ao vivo com a equipe de Cultura nos estúdios do Estado.

Horário: 15h

Onde: Estadão Cultura

ESTADÃO ÀS 5

Emanuel Bonfim traz uma análise das principais notícias do dia, com destaque para a votação na Câmara dos Deputados.

Horário: 17h

Onde: na página do Estado no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Um apanhado das notícias do dia além da análise de jornalistas do Estado em São Paulo e em Brasília

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, na página da Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube

FUTEBOL AO VIVO

15h45 - Real Madrid x APOEL

15h45 - Liverpool x Sevilla

15h45 - Feyenoord x Man. City

19h15 - Sport x Ponte Preta - (Sul-Americana)

19h15 - Chapecoense x Flamengo - (Sul-Americana)

21h45 - Corinthians x Racing-ARG - (Sul-Americana)

21h45 - Barcelona-EQU x Santos - (Libertadores)

21h45 - Botafogo x Grêmio - (Libertadores)