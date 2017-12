Mundo Estadão: confira os destaques desta quarta-feira

Acompanhe a repercussão dos principais fatos do dia no Jornal Eldorado. A desfiliação de Antônio Palocci do PT é um dos destaques, assim como a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de afastar novamente o senador Aécio Neves (PSDB-MG) do exercício de suas funções parlamentares. Às 11h, o Estadão Discute aborda o confronto entre traficantes e policiais militares no Rio de Janeiro, que motivou o governo do Estado a pedir auxílio às Forças Armadas em operação na favela da Rocinha.

Ao meio-dia, é hora de relaxar com a seleção de músicas brasileiras do Som a Pino ou de acompanhar o Estadão Esporte Clube. Mais tarde, siga todos os lances da rodada da Liga dos Campeões e a final da Copa do Brasil, entre Cruzeiro e Flamengo. No primeiro jogo, as equipes empataram em 1 a 1, no Rio. Às 13h, acompanhe o programa 'Carros que amamos, carros que odiamos', produzido pelo Jornal do Carro. No fim da tarde, acompanhe o Estadão às 5h e o Conexão Estadão.

ESTADÃO NOTÍCIAS

Um podcast com os temas mais relevantes do momento

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL

Os artigos dos editorialistas do Estado disponíveis em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

Os principais temas da semana são analisados pelos colunistas Eliane Cantanhêde, Marcelo de Moraes, Gustavo Loyola, Jamil Chade, Robson Morelli.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO DISCUTE

O assunto hoje é o confronto entre traficantes e policiais militares no Rio de Janeiro. O governo estadual pediu auxílio às Forças Armadas em operação na favela da Rocinha, zona sul carioca. Para debater o assunto, os convidados são o jornalista Roberto Godoy, especialista em armamento e defesa, e André Zanetic, doutor em Ciência Política e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo.

Horário: 11h

Onde: Facebook, Twitter e Youtube do Estadão

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Acompanhe as informações, comentários e opiniões do futebol e outros esportes. Apresentam Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes no Facebook e no Youtube

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta uma seleção de clássicos e novidades da música brasileira. A propósito, o programa completa um ano nesta semana.

Horário: 12h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

CARROS QUE AMAMOS, CARROS QUE ODIAMOS

Apresentado por Diego Ortiz e Rafaela Borges, o programa analisa quatro carros: dois que eles amam e dois que odeiam. Além disso, há interação com o público, que pode fazer perguntas sobre esses veículos durante a transmissão.

Horário: 13h

Onde: Jornal do Carro, no Facebook

SEU DINHEIRO

A jornalista Regina Pitoscia vai falar sobre o relançamento da plataforma Seu Dinheiro. Regina foi a primeira editora da seção, que nasceu no Jornal da Tarde, criada por Celso Ming, em 1981.

Horário: 16h

Onde: Economia Estadão

ESTADÃO ÀS 5

Emanuel Bonfim traz uma análise das principais notícias do dia, com destaque para a votação na Câmara dos Deputados.

Horário: 17h

Onde: na página do Estado no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Um apanhado das notícias do dia além da análise de jornalistas do Estado em São Paulo e em Brasília

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, na página da Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube

FUTEBOL AO VIVO

15h45 - Atlético Madrid x Chelsea

15h45 - PSG x Bayern

15h45 - Sporting x Barcelona

15h45 - Juventus x Olympiacos

21h45 - Cruzeiro x Flamengo