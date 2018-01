Mundo Estadão: confira os destaques desta quarta-feira

Acompanhe a repercussão dos principais fatos do dia no Jornal Eldorado. Às 11h, o Estadão Discute levante o debate: a um ano da eleição presidencial brasileira, o que há pela frente? Ao meio-dia, é hora de relaxar com a seleção de músicas brasileiras do Som a Pino ou de acompanhar o Estadão Esporte Clube. Às 13h, acompanhe o programa 'Carros que amamos, carros que odiamos', produzido pela equipe do Jornal do Carro. Veja também uma conversa sobre novidades para investimentos em empresas de tecnologia em estágio inicial, às 14h.

Nesta quarta, o Estadão + Música conversa com o rapper Rashid, um dos principais nomes do rap brasileiro atual. No fim da tarde, acompanhe o Estadão às 5h e o Conexão Estadão. Mais tarde, siga todos os lances da final da Primeira Liga, com a partida entre Atlético-MG e Londrina.

ESTADÃO NOTÍCIAS

Um podcast com os temas mais relevantes do momento

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL

Os artigos dos editorialistas do Estado disponíveis em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

Os principais temas da semana são analisados pelos colunistas Eliane Cantanhêde, Marcelo de Moraes, Gustavo Loyola, Jamil Chade, Robson Morelli.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO DISCUTE

A um ano das eleições presidenciais, o que teremos pela frente? Para responder essa pergunta, Camila Tuchlinski e Haisem Abaki conversam com Danilo Cersosimo, pesquisador do Instituto Ipsos, e com Hilton Fernandes, cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP). Por telefone, o repórter Pedro Venceslau, da editoria de Política, entra na conversa diretamente de Belém, onde estará acompanhando o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ), um dos candidatos à Presidência.

Horário: 11h

Onde: Facebook, Twitter e Youtube do Estadão

SEMANA DO INVESTIDOR

A Semana Mundial do Investidor, campanha global promovida pela Organização Internacional das Comissões de Valores, tem o objetivo de aumentar a conscientização sobre a importância da educação e proteção dos investidores. Durante a semana, o Estadão e a Associação Brasileira de Planejadores Financeiros (Planejar) farão vídeos nas redes sociais e no Portal de Economia do Estadão com dicas sobre investimentos e planejamento financeiro.

Horário: 12h

Onde: Estadão Economia

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Acompanhe as informações, comentários e opiniões do futebol e outros esportes. Apresentam Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes no Facebook e no Youtube

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta uma seleção de clássicos e novidades da música brasileira. A propósito, o programa completa um ano nesta semana.

Horário: 12h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

CARROS QUE AMAMOS, CARROS QUE ODIAMOS

Apresentado por Diego Ortiz e Rafaela Borges, o programa analisa quatro carros: dois que eles amam e dois que odeiam. Além disso, há interação com o público, que pode fazer perguntas sobre esses veículos durante a transmissão.

Horário: 13h

Onde: Jornal do Carro, no Facebook

NOVIDADES PARA STARTUPS

A equipe de Economia conversa com o americano Brian Begnoche, que lançou uma serviço para pessoas físicas fazerem investimentos em empresas de tecnologia em estágio inicial. A empresa usa o modelo de equity crowdfunding, que recentemente foi legalizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Horário: 14h

Onde: Estadão Economia

ESTADÃO + MÚSICA: RASHID

Nesta quarta-feira, o Estadão + Música conversa com o rapper Rashid, um dos principais nomes da atual safra de rappers. Ele comemora 10 anos de carreira com o projeto Em Construção, no qual ele lança uma música por mês.

Horário: 15h

Onde: Estadão Cultura

ENTRE NÓS

O colunista Eduardo Moreira recebe o esgrimista Renzo Agresta, o principal nome da esgrima brasileira, para uma conversa no programa Entre Nós, da TV Estadão.

​Horário: 16h

Onde: TV Estadão

ESTADÃO ÀS 5

Emanuel Bonfim traz uma análise das principais notícias do dia, com destaque para a votação na Câmara dos Deputados.

Horário: 17h

Onde: na página do Estado no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Um apanhado das notícias do dia além da análise de jornalistas do Estado em São Paulo e em Brasília

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, na página da Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube

FUTEBOL AO VIVO

21h45 - Londrina x Atlético-MG