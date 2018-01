Mundo Estadão: confira os destaques desta quarta-feira

Acompanhe as principais notícias do dia no Jornal Eldorado. Ao meio-dia, é hora de relaxar com a seleção de músicas brasileiras do Som a Pino ou de acompanhar o Estadão Esporte Clube. Às 13h, acompanhe o 'Carros que amamos, carros que odiamos', produzido pela equipe do Jornal do Carro. Depois, a editoria de Economia faz uma live sobre planejamento financeiro. O Estadão + Música conversa com a banda de heavy metal Angra. No fim da tarde, acompanhe o Estadão às 5h e o Conexão Estadão.

ESTADÃO NOTÍCIAS

Um podcast com os temas mais relevantes do momento

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL

Os artigos dos editorialistas do Estado disponíveis em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

Os principais temas da semana são analisados pelos colunistas Eliane Cantanhêde, Marcelo de Moraes, Gustavo Loyola, Jamil Chade, Robson Morelli.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO DISCUTE

O Estadão Discute desta quarta-feira trata dos desafios para aprovação de reformas como a da Previdência. O presidente admitiu esta semana, pela primeira vez, a possibilidade de uma derrota do governo ao tentar aprovar a reforma.

Horário: 11h

Onde: Facebook, Twitter e Youtube do Estadão

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Acompanhe as informações, comentários e opiniões do futebol e outros esportes. Apresentam Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes no Facebook e no Youtube

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta uma seleção de clássicos e novidades da música brasileira.

Horário: 12h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

CARROS QUE AMAMOS, CARROS QUE ODIAMOS

Apresentado por Diego Ortiz e Rafaela Borges, o programa analisa quatro carros: dois que eles amam e dois que odeiam. Além disso, há interação com o público, que pode fazer perguntas sobre esses veículos durante a transmissão.

Horário: 13h

Onde: Jornal do Carro, no Facebook

ECONOMIA

O que é dívida boa e uma dívida ruim? Como negociar as dívidas e não adquirir novas? Para responder essas e outras perguntas, a equipe de Economia entrevista Hélio Fugagnoli, da Associação Brasileira de Planejadores Financeiros.

Horário: 14h

Onde: Estadão Economia

ESTADÃO + MÚSICA

Nesta quarta-feira, o Estadão + Música recebe a banda de heavy metal Angra, com quase 30 anos de carreira. Eles conversam com a equipe de Cultura sobre planos para o futuro e tocam músicas no estúdio.

Horário: 15h

Onde: Estadão Cultura

ESTADÃO ÀS 5

Emanuel Bonfim traz uma análise das principais notícias do dia, com destaque para a votação na Câmara dos Deputados.

Horário: 17h

Onde: na página do Estado no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Um apanhado das notícias do dia além da análise de jornalistas do Estado em São Paulo e em Brasília

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, na página da Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube

FUTEBOL AO VIVO

19h30 - Ponte Preta x Grêmio

19h30 - Avaí x Bahia

21h - Atlético-PR x Corinthians

21h - Sport x Botafogo

21h45 - Vitória x Palmeiras

21h45 - Santos x Vasco

21h45 - Flamengo x Cruzeiro