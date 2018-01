Mundo Estadão: confira os destaques desta quarta-feira

Acompanhe as principais notícias do dia no Jornal Eldorado. Às 11h, o Estadão Discute fala sobre a falta de lideranças políticas dos partidos para 2018 e sobre como as siglas podem se reinventar. Ao meio-dia, é hora de relaxar com a seleção de músicas brasileiras do Som a Pino. Às 13h, tire suas dúvidas sobre a reforma trabalhista. E, logo depois, veja uma conversa sobre possíveis mudanças nos planos de saúde propostas por um projeto em tramitação no Congresso. No fim da tarde, acompanhe o Estadão às 5h e o Conexão Estadão. À noite, acompanhe a cobertura completa da final da Copa Libertadores da América, na partida entre Grêmio e os argentinos do Lanús.

ESTADÃO NOTÍCIAS

Um podcast com os temas mais relevantes do momento

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL

Os artigos dos editorialistas do Estado disponíveis em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

Os principais temas da semana são analisados pelos colunistas Eliane Cantanhêde, Marcelo de Moraes, Gustavo Loyola, Jamil Chade, Robson Morelli.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO DISCUTE

O Estadão Discute desta quarta aborda as eleições de 2018, a falta de lideranças políticas e de que forma os partidos podem se reinventar. No estúdio, os convidados são o cientista político Marcelo Issa, advogado e mestre em Ciência Política pela PUC/SP, porta-voz do Movimento Transparência Partidária, e o promotor de Justiça Roberto Livianu, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção.

Horário: 11h

Onde: Facebook, Twitter e Youtube do Estadão

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Acompanhe as informações, comentários e opiniões do futebol e outros esportes. Apresentam Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes no Facebook e no Youtube

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta uma seleção de clássicos e novidades da música brasileira.

Horário: 12h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

REFORMA TRABALHISTA

A equipe de Economia faz um ao vivo sobre a reforma trabalhista e suas mudanças. As alterações afetam o cotidiano das relações trabalhistas, pois mudam pontos como férias, jornada de trabalho e remuneração. Elas também implantam e regulamentam novas modalidades de trabalho, como o remoto – home office – e o trabalho intermitente.

Horário: 13h

Onde: Estadão Economia

MUDANÇAS NOS CONVÊNIOS MÉDICOS

Várias mudanças nas regras dos planos de saúde estão em discussão no Congresso. Entre as mudanças propostas, uma das mais polêmicas permite o aumento no valor dos planos para quem tem mais de 60 anos, o que é proibido pelo Estatuto do Idoso, de 2004. Outra medida polêmica, que desobrigava empresas a pagar cirurgias para corrigir complicações provocadas por erro médico, foi retirada do texto.

Horário: 14h

Onde: Estadão Economia

ESTADÃO + MÚSICA: SCALENE

A banda brasiliense Scalene, uma das grandes revelações do rock nacional nos últimos anos, é a atração desta semana no Estadão + Música. Gustavo Bertoni (vocal e guitarra), Tomas Bertoni (guitarra), Lucas Furtado (baixo) e Philipe Mkk Nogueira (bateria) lançaram recentemente o disco magnetite, o terceiro álbum de estúdio do grupo. Além do som pesado, característica marcante do Scalene, o trabalho mescla soul e uma pitada de música brasileira. No domingo, 26, a banda faz um show no Cine Joia, em São Paulo.

Horário: 15h

Onde: Estadão Cultura

ESTADÃO ÀS 5

Emanuel Bonfim traz uma análise das principais notícias do dia, com destaque para a votação na Câmara dos Deputados.

Horário: 17h

Onde: na página do Estado no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Um apanhado das notícias do dia além da análise de jornalistas do Estado em São Paulo e em Brasília

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, na página da Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube

FUTEBOL AO VIVO

21h45 - Lanús x Grêmio (Final da Copa Libertadores da América)