Mundo Estadão: confira os destaques desta quinta-feira

Acompanhe as principais notícias e fatos do dia no Jornal Eldorado. Às 9h, veja a repercussão do anúncio do vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 2017. Às 10h30, veja os comentários sobre a final da Primeira Liga, entre Londrina e Atlético-MG. Às 14h, tire suas dúvidas sobre o vestibular. Logo depois, a repórter Giovana Girardi conversa com um ornitólogo para falar sobre o Dia da Ave e algumas espécies facilmente encontradas na capital paulista. Mais tarde, acompanhe o Estadão às 5 e o Conexão Estadão.

ESTADÃO NOTÍCIAS

Um podcast com os temas mais relevantes do momento

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

As principais notícias do dia e a análises dos colunistas Alexandre Garcia, Eliane Cantanhêde, Gustavo Loyola, Jamil Chade e Robson Morelli. A apresentação é de Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

EDITORIAL

Os artigos dos editorialistas do Estado disponíveis em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

NOBEL DE LITERATURA

A equipe de Cultura repercute o Nobel de Literatura, que será anunciado hoje. O prêmio é concedido desde 1901 e, na última edição, o vencedor foi o cantor e compositor Bob Dylan.

Horário: 9h

Onde: Estadão Cultura

CONVERSA DE DOIS

Robson Morelli e Raphael Ramos, da editoria de Esportes comentam as semifinais da Copa do Brasil.

Horário: 10h30

Onde: Estadão Esporte, no Facebook e no Youtube

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta a seleção de clássicos e novidades da música brasileira

Horário: 12h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

As informações, comentários e opiniões do futebol e outros esportes. Apresentam Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes no Facebook e no Youtube

SEMANA DO INVESTIDOR

A Semana Mundial do Investidor, campanha global promovida pela Organização Internacional das Comissões de Valores, tem o objetivo de aumentar a conscientização sobre a importância da educação e proteção dos investidores. Durante a semana, o Estadão e a Associação Brasileira de Planejadores Financeiros (Planejar) farão vídeos nas redes sociais e no Portal de Economia do Estadão com dicas sobre investimentos e planejamento financeiro.

Horário: 12h

Onde: Estadão Economia

DÚVIDAS SOBRE O VESTIBULAR

As provas das grandes universidades brasileiras e do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) estão chegando. Só no ENEM, foram mais de 6 milhões de incritos. Que tal ver dicas para esses exames?

Horário: 14h

Onde: Estadão Metrópole

DIA DA AVE

Dia 5 de outubro é o Dia da Ave no Brasil. Para conversar sobre aves que podem ser encontradas em São Paulo, a repórter de Metrópole Giovana Girardi conversa com o ornitólogo Pedro Ferreira Develey, da ONG Save Brasil. Ele também é diretor da Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil.

Horário: 15h

Onde: Estadão Metrópole

ESTADÃO ÀS 5

Emanuel Bonfim traz uma análise das principais notícias do dia.

Horário: 17h

Onde: na página do Estado no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Um apanhado das notícias do dia além da análise de jornalistas do Estado em São Paulo e em Brasília

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, na página da Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube