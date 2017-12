Mundo Estadão: confira os destaques desta quinta-feira

Acompanhe as principais notícias e fatos do dia no Estadão Notícias e no Jornal Eldorado. Na TV Estadão, veja um comentário de economia direto de Brasília. A decisão de Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como capital de Israel, é um dos temas de destaque do noticiário diário. O movimento islamita Hamas chegou a convocar uma nova revolta palestina depois da decisão. Não perca a repercussão do primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana, entre Independiente (ARG) e Flamengo. Mais tarde, não perca o Estadão às 5 e o Conexão Estadão.

MINUTO ESTADÃO

A TV Estadão explica, em 60 segundos, como estão os estádios da Copa do Mundo.

Onde: TV Estadão

ESTADÃO NOTÍCIAS

Um podcast com os temas mais relevantes do momento

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

As principais notícias do dia e a análises dos colunistas Alexandre Garcia, Eliane Cantanhêde, Gustavo Loyola, Jamil Chade e Robson Morelli. A apresentação é de Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

EDITORIAL

Os artigos dos editorialistas do Estado disponíveis em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

CONVERSA DE DOIS

Robson Morelli e Raphael Ramos, da editoria de Esportes comentam a rodada do futebol.

Horário: 10h30

Onde: Estadão Esporte, no Facebook e no Youtube

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta a seleção de clássicos e novidades da música brasileira

Horário: 12h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

As informações, comentários e opiniões do futebol e outros esportes. Apresentam Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes no Facebook e no Youtube

O FUTURO DO EMPREENDEDORISMO

Para onde apontam os caminhos dos novos negócios no Brasil? Entre 4 e 8 de dezembro, o Estadão PME investiga, por meio de uma série de entrevistas ao vivo na TV Estadão, o que o futuro reserva para o empreendedorismo. As conversas com empreendedores de diferentes segmentos serão mediadas por Daniel Fernandes, editor de suplementos do Estadão. Todas serão transmitidas ao vivo pelo Facebook do Estadão PME.

Horário: 13h

Onde: Estadão PME

FIFA

O jornalista Marcius Azevedo com Pro-player de Fifa, Senna do Boné, da equipe de e-sports Feshow. Ele foi campeão da e-cup do último sábado, quando faturou um prêmio de R$ 50 mil. Além disso, vai representar o Brasil em uma etapa do Mundial da Fifa no começo do ano que vem.

Horário: 15h

Onde: Estadão Fera

ESTADÃO ÀS 5

Emanuel Bonfim traz uma análise das principais notícias do dia.

Horário: 17h

Onde: na página do Estado no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Um apanhado das notícias do dia além da análise de jornalistas do Estado em São Paulo e em Brasília

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, na página da Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube