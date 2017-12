Mundo Estadão: confira os destaques desta segunda-feira

Acompanhe as notícias e análises dos fatos logo pela manhã, no Jornal Eldorado. A repercussão da eleição na Alemanha, a maior potência econômica da União Europeia, é um dos principais assuntos do dia. Às 10h30, no Conversa de Dois, assista aos comentários sobre os principais lances e resultados da rodada do Campeonato Brasileiro. A partida entre Corinthians e São Paulo é um dos destaques esportivos.

Às 13h, acompanhe um ao vivo com a equipe do suplemento Casa sobre itens para ajudar no seu dia a dia. Às 15h, assita uma conversa com a atriz Cléo Pires sobre seus projetos no universo da moda. Logo depois, veja o Estadão às 5h. Às 18h, não perca o Conexão Estadão, na Rádio Eldorado, para ter um resumo dos principais acontecimentos do dia. Às 20h, é hora de futebol, com a partida entre Sport e Vasco da Gama.

ESTADÃO NOTÍCIAS

O podcast traz análises sobre os temas mais relevantes do dia e da semana

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL ESTADÃO

O editorial de abertura do Estado disponível em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

As principais notícias do dia e a análises dos colunistas Alexandre Garcia, Eliane Cantanhêde, Gustavo Loyola, Jamil Chade e Robson Morelli. A apresentação é de Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

CONVERSA DE DOIS

Rapahel Ramos e Robson Morelli comentam a rodada do futebol do fim de semana

Horário: 10h30

Onde: Estadão Esportes, Facebook

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes trazem informações e comentários sobre os principais eventos do esporte

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes, no Facebook, e no Youtube

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta uma seleção com novidades e clássicos da música brasileira.

Horário: das 12h às 13h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

CASA: PRECISAR, NÃO PRECISA

A equipe do suplemento Casa faz um ao vivo apresentando itens para a decoração e para o dia a dia de sua casa.

Horário: 13h

Onde: Estadão Casa, no Facebook

CONVERSA COM CLÉO PIRES

Hoje a equipe de Moda conversa com a atriz Cléo Pires sobre suas iniciativas no universo da moda. Acostumada aos holofotes, a filha de Gloria Pires e Fábio Junior tornou seu nome uma marca forte nas redes sociais ao expor seu dia a dia. Ela também vai falar sobre isso na conversa.

Horário: 15h

Onde: Moda Estadão

ESTADÃO ÀS 5H

Na edição de hoje, o resumo das principais notícias do dia e o que se esperar desta semana.

Horário: 17h

Onde: Estadão, no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Jornalistas do Estado em São Paulo e Brasília fazem um resumo e análise das notícias do dia

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube

FUTEBOL AO VIVO

20h – Sport x Vasco da Gama