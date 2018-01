Mundo Estadão: confira os destaques desta segunda-feira

Fique por dentro das principais notícias do dia logo pela manhã, no Jornal Eldorado e no podcast Estadão Notícias. Às 10h30, os jornalistas Robson Morelli e Raphael Ramos batem um papo no Conversa de Dois sobre os últimos acontecimentos no Campeonato Brasileiro. No meio do feriado, o Palmeiras anunciou que Cuca não é mais técnico do clube.

Nesta semana, o Mentalistas pega carona no Outubro Rosa e fala sobre câncer de mama e suas consequências físicas e psicológicas para os pacientes.

E um bate-papo com os gêmeos Pedro e Juliano do Lado A, Lado B vai contar com a participação de youtubers como Luba e Jout Jout. À tarde, após o evento, o portal do Estado traz uma matéria com a cobertura. Diretamente de Brasília, a repórter Beatriz Bulla comenta o cenário político e o que se pode esperar nesta semana.

ESTADÃO NOTÍCIAS

O podcast com os temas mais relevantes do momento.

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL

Os editoriais do Estado disponíveis em áudio; ouça.

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

As principais notícias do dia e análise de colunistas do Estado. A apresentação é de Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

CONVERSA DE DOIS

Robson Morelli e Raphael Ramos comentam a rodada do Campeonato Brasileiro.

Horário: 10h30

Onde: Estadão Esportes no Facebook

MENTALISTAS

Com o Outubro Rosa, o programa Mentalistas desta semana fala sobre câncer de mama e as consequências físicas e psicológicas para as pacientes. No estúdio, a jornalista Camila Tuchlinski recebe a onco-psicóloga Luciana Holtz, fundadora do Oncoguia, e o oncologista Felipe Ades, do comitê científico do Instituto Vencer o Câncer.

Horário: 11h

Onde: Estadão no Facebook e na TV Estadão

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Robson Morelli, Cesar Sacheto e Marília Ruiz trazem informações e comentários sobre os principais eventos do esporte.

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes no Facebook

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta a seleção de clássicos e novidades da música brasileira.

Horário: 12h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

BATE-PAPO: LADO A, LADO B

Os gêmeos Pedro e Juliano participam do Bate-Papo Lado A, Lado B, debate que contará com a presença de youtubers como Luba e Jout Jout e especialistas em diversos temas. As vagas são limitas.

Após o evento, o portal do Estado divulgará uma matéria com a cobertura dos principais assuntos discutidos.

Horário: 8h às 12h30

Local: Auditório do Museu da Arte Moderna (MAM), portão 3, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo (SP)

ESTADÃO ÀS 5H

O jornalista Emanuel Bonfim traz uma análise sobre as principais notícias do dia.

Horário: 17h

Onde: Estadão no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Jornalistas do Estado em São Paulo e em Brasília fazem um resumo e análise das notícias do dia.

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube