Mundo Estadão: confira os destaques desta segunda-feira

Acompanhe as notícias e análises dos fatos logo pela manhã, no Jornal Eldorado. Às 10h30, no Conversa de Dois, assista aos comentários sobre os principais lances e resultados da rodada do Campeonato Brasileiro do fim de semana. O clássico entre São Paulo e Santos é um dos destaques. Nesta segunda, o Mentalistas fala sobre marketing político. É às 11h. Mais tarde, acompanhe o Estadão às 5h. Às 18h, não perca o Conexão Estadão, na Rádio Eldorado, para ter um resumo dos principais acontecimentos do dia. Às 20h, siga o jogo entre Palmeiras e Cruzeiro.

ESPECIAL: REVOLUÇÃO RUSSA

O enviado especial Cristiano Dias descreverá a partir do dia 1.º de novembro como russos e estrangeiros lembrarão os 100 anos de um dos movimentos com maior impacto na História, a Revolução Russa. Para saber por WhatsApp o que ocorrerá antes, durante e depois da celebração, adicione o número (11) 97634-2155 aos seus contatos e nos mande uma mensagem de ‘oi’ para receber, em primeira mão, curiosidades e relatos da viagem. Os comentários serão recebidos pela redação e ajudarão a guiar a cobertura em território russo.

ESTADÃO NOTÍCIAS

O podcast traz análises sobre os temas mais relevantes do dia e da semana

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL ESTADÃO

O editorial de abertura do Estado disponível em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

As principais notícias do dia e a análises dos colunistas Alexandre Garcia, Eliane Cantanhêde, Gustavo Loyola, Jamil Chade e Robson Morelli. A apresentação é de Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

CONVERSA DE DOIS

Rapahel Ramos e Robson Morelli comentam a rodada do futebol do fim de semana

Horário: 10h30

Onde: Estadão Esportes, Facebook

MENTALISTAS

O programa da TV Estadão vai tratar de marketing político e o comportamento do eleitor brasileiro. Até que ponto a oralidade, a postura, a roupa e o poder de persuasão dos candidatos são capazes de cativar os indivíduos? Veja a conversa com o psicanalista Gustavo Alarcão e o professor da ESPM Gabriel Rossi, especialista em Marketing.

Horário: 11h

Onde: Estadão, no Facebook e TV Estadão

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes trazem informações e comentários sobre os principais eventos do esporte

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes, no Facebook, e no Youtube

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta uma seleção com novidades e clássicos da música brasileira.

Horário: das 12h às 13h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO ÀS 5H

Na edição de hoje, o resumo das principais notícias do dia e o que se esperar desta semana.

Horário: 17h

Onde: Estadão, no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Jornalistas do Estado em São Paulo e Brasília fazem um resumo e análise das notícias do dia

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube

FUTEBOL AO VIVO

20h - Palmeiras x Cruzeiro