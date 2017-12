Mundo Estadão: confira os destaques desta terça-feira

Confira as análises dos principais fatos nacionais e internacionais durante a programação diária. No podcast Mentalistas desta terça, os convidados são um psicanalista e um professor de Relações Internacionais. Eles vão tentar traçar o perfil psicológico de Donald Trump e Kim Jong-Un, dois líderes imprevisíveis que podem desestabilizar a paz no planeta com suas decisões. É às 11h.

Ao meio-dia, o esporte ganha destaque novamente com o Estadão Esporte Clube. Às 15h, a equipe do Emais fala sobre como uma dieta sem glúten podem amenizar o quadro de autismo. Às 16h, veja o tradicional ao vivo na Câmara Municipal de São Paulo. No fim da tarde, acompanhe o Estadão às 5h e o Conexão Estadão.

ESTADÃO NOTÍCIAS

O podcast traz análises sobre os temas mais relevantes do dia e da semana

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

COMO ESTÃO OS TIMES PAULISTAS

Confira comentários e análises sobre os principais times paulistas: São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras.

Horário: 7h

Onde: Podcast Estadão

EDITORIAL ESTADÃO

Ouça o editorial de abertura do Estado disponível em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

As principais notícias do dia e a análises dos colunistas Alexandre Garcia, Eliane Cantanhêde, Gustavo Loyola, Jamil Chade e Robson Morelli. A apresentação é de Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

PODCAST MENTALISTAS: DONALD TRUMP VS KIM JONG-UN

No podcast de hoje, o assunto é a tensão entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. O programa vai traçar um perfil psicológico de Kim Jong-Un, líder norte coreano, e de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Para isso, os convidados são o psicanalista Jacob Pinheiro Goldberg, doutor em Psicologia, e o professor de Relações Internacionais da FAAP Carlos Gustavo Poggio.

Horário: 10h

Onde: Estadão Podcasts

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes trazem informações e comentários sobre os principais eventos do esporte

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes, no Facebook, e no Youtube

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta uma seleção com novidades e clássicos da música brasileira.

Horário: das 12h às 13h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

HORA E+: 'SEM GLÚTEN, CONTÉM AFETO'

O hora E+ desta terça-feira fala sobre como uma dieta sem glúten pode amenizar o quadro de autismo. Para tratar dessa relação, a repórter Ludimila Honorato conversa com a mãe de um autista, que reuniu receitas sem glúten no livro "Sem glúten, contém afeto". A nutricionista Sabina Donadelli também participa da conversa.

Horário: 15h

Onde: Estadão Emais

AO VIVO NA CÂMARA MUNICIPAL

Acompanhe os bastidores do embate político da gestão João Doria (PSDB) para aprovar os projetos de concessões e privatizações no Legislativo paulistano.

Onde: Metrópole Estadão

Horário: 16h

ESTADÃO ÀS 5H

Emanuel Bonfim traz uma análise sobre as principais notícias do dia

Horário: 17h

Onde: Estadão, no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Jornalistas do Estado em São Paulo e Brasília fazem um resumo e análise das notícias do dia

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube