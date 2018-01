Mundo Estadão: confira os destaques desta terça-feira

Nesta terça-feira, acompanhe a repercussão do maior ataque a tiros da história dos Estados Unidos, que deixou 500 feridos em Las Vegas. Stephen Paddock, de 64 anos, atirou do 32º andar de um hotel em uma avenida onde acontecia um festival de música com cerca de 22 mil pessoas. O caso pode reacender o debate sobre o controle de armas nos EUA. Acompanhe uma conversa com a atriz Marjorie Estiano sobre seu novo filme, 'Entre Irmãs', e um papo com Cássio Scapin, o 'Nino', do Castelo Rá-Tim-Bum.

Na hora do almoço acompanhe o Estadão Esporte Clube. Às 14h, confira a conversa com a ativista Paula Dias, do projeto Hey Sampa. Ela vai falar sobre iniciativas que valorizam a memória e a relação dos moradores com a cidade de São Paulo. O Hora E+ traz a saúde do idoso para o debate, às 15h. No fim do dia, não perca o Estadão às 5h e o Conexão Estadão.

ESTADÃO NOTÍCIAS

O podcast com os temas mais relevantes do momento

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL

Os editoriais do Estado disponíveis em áudio; ouça

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

As principais notícias do dia e análise de colunistas como Eliane Cantanhêde, Alexandre Garcia, Gustavo Loyola, Jamil Chade, Robson Morelli. A apresentação é de Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

OS TIMES PAULISTAS

Os comentários e análises sobre os principais times paulistas: São Paulo, Santos, Corinthians, Palmeiras.

Horário: À partir das 7h

Onde: Podcast Estadão

MENTALISTAS

No Mentalistas de hoje, o assunto é esclerose múltipla. Os convidados são a psicóloga Cristina Masiero e o fundador da associação Amigos Múltiplos pela Esclerose (AME), Gustavo San Martin, que também tem a doença.

Horário: 11h

Onde: Estadão Podcasts

CONVERSA COM 'NINO', DO CASTELO RÁ-TIM-BUM

A jornalista Rita Lisauskas recebe no estúdio da TV Estadão o ator Cássio Scapin, o famoso Nino, do Castelo Rá-Tim-Bum. Ele estreia o espetáculo 'Admirável Nino Novo' no dia 7 de outubro no Teatro das Artes, em São Paulo.

Horário: 11h

Onde: Estadão, no Facebook e TV Estadão

SEMANA DO INVESTIDOR

A Semana Mundial do Investidor, campanha global promovida pela Organização Internacional das Comissões de Valores, tem o objetivo de aumentar a conscientização sobre a importância da educação e proteção dos investidores. Durante a semana, o Estadão e a Associação Brasileira de Planejadores Financeiros (Planejar) farão vídeos nas redes sociais e no Portal de Economia do Estadão com dicas sobre investimentos e planejamento financeiro.

Horário: 12h

Onde: Estadão Economia

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta a seleção de clássicos e novidades da música brasileira

Horário: 12h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

As informações, comentários e opiniões do futebol e outros esportes. Apresentam Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes no Facebook e Youtube

FILME: ENTRE IRMÃS

O jornalista e crítico Luiz Carlos Merten, da equipe de Cultura, entrevista a atriz Marjorie Estiano e o diretor do longa 'Entre Irmãs', Breno Silveira. A conversa é sobre o filme, que apresenta a versão do diretor sobre Maria Bonita, mulher de Lampião, o 'Rei do Cangaço', e estreia em 12 de outubro. Saiba mais.

Horário: 13h

Onde: Estadão Cultura e TV Estadão

PAULISTICES

O jornalista Edison Veiga, da editoria de Metrópole, conversa com a ativista Paula Dias, do projeto Hey Sampa, que promove atividades para as pessoas conhecerem melhor a capital paulista. Uma das ações é realizar tours no centro de São Paulo com discussões sobre pontos importantes da cidade.

Horário: 14h

Onde: Estadão Metrópole

HORA E+

O Hora E+ desta terça conversa com a doutora Pérola Plapler, especialista em saúde dos idosos. Na entrevista, confira que exames devem ser feitos a partir dos 60, como melhorar a qualidade de vida e quais são as doenças mais comuns dos idosos e seus tratamentos.

Horário: 15h

Onde: Estadão Emais

ESTADÃO ÀS 5

Emanuel Bonfim traz uma análise sobre as principais notícias do dia

Horário: 17h

Onde: Estadão, no Facebook

CONEXÃO ESTADAO

Jornalistas do Estado em São Paulo e em Brasília fazem um resumo e análise das notícias do dia

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube