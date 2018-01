Mundo Estadão: confira os destaques desta terça-feira

Confira as análises dos principais fatos nacionais e internacionais durante a programação diária. No podcast Mentalistas, o assunto é violência e bullying no ambiente escolar. Às 11h, acompanhe um debate sobre a regulação dos aplicativos de transporte. Logo depois, o esporte ganha destaque com o Estadão Esporte Clube. Mais tarde, acompanhe a conversa com o humorista Matheus Ceará, que fala de seu novo livro, e uma entrevista sobre desenvolvimento sustentável com o pesquisador José Eli da Veiga, da USP. No fim da tarde, acompanhe o Estadão às 5h e o Conexão Estadão.

ESTADÃO NOTÍCIAS

O podcast traz análises sobre os temas mais relevantes do dia e da semana

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

COMO ESTÃO OS TIMES PAULISTAS

Confira comentários e análises sobre os principais times paulistas: São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras.

Horário: 7h

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL ESTADÃO

Ouça o editorial de abertura do Estado disponível em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

As principais notícias do dia e a análises dos colunistas Alexandre Garcia, Eliane Cantanhêde, Gustavo Loyola, Jamil Chade e Robson Morelli. A apresentação é de Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

PODCAST MENTALISTAS: BULLYING

No Mentalistas desta terça-feira, acompanhe uma conversa sobre as consequências do bullying e da violência no ambiente escolar. O programa recebe a neuropsicóloga Alessandra Molina Fabrício, especialista em psicologia cognitivo-comportamental em infância e adolescência, e a advogada Ana Paula Mesquita, criadora do projeto "Proteja-se dos prejuízos do cyberbullying".

Horário: 10h

Onde: Estadão Podcasts

REGULAÇÃO DE APLICATIVOS DE TRANSPORTE

Acompanhe uma conversa com o jornalista Renato Cruz, do site Inova Jor, e com Diego Gualda, diretor jurídico do aplicativo 99, sobre a polêmica envolvendo o projeto de lei que prevê mudanças nos aplicativos de transporte individual.

Horário: 11h

Onde: Facebook Estadão

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes trazem informações e comentários sobre os principais eventos do esporte

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes, no Facebook, e no Youtube

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta uma seleção com novidades e clássicos da música brasileira.

Horário: das 12h às 13h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A editoria de Metrópole entrevista o professor José Eli da Veiga, da Universidade de São Paulo (USP), sobre desenvolvimento sustentável. Veiga é professor sênior do Instituto de Energia e Ambiente (IEA) da USP já escreveu livros sobre sustentabilidade.

Horário: 14h

Onde: Metrópole Estadão

HORA EMAIS

O Emais conversa com o humorista Matheus Ceará, que lança o livro 'Inédito para quem nunca viu'. Na conversa, o ator da Praça É Nossa vai falar sobre suas motivações para escrever um livro e dar detalhes sobre a obra.

Horário: 15h

Onde: Estadão Emais

ESTADÃO ÀS 5H

Emanuel Bonfim traz uma análise sobre as principais notícias do dia

Horário: 17h

Onde: Estadão, no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Jornalistas do Estado em São Paulo e Brasília fazem um resumo e análise das notícias do dia

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube