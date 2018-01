Mundo Estadão: confira os destaques desta terça-feira

Confira as análises dos principais fatos nacionais e internacionais durante a programação diária. O podcast Mentalistas fala sobre Alzheimer e o tratamento da doença. Logo depois, o esporte ganha destaque com o Estadão Esporte Clube. Às 13h, a editoria de Economia faz um ao vivo sobre a reforma trabalhista e suas mudanças. A nova legislação altera uma série de normas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e institui a prevalência do negociado sobre o legislado – pontos que poderão ser negociados entre empregadores e empregados e, em caso de acordo coletivo, passarão a ter força de lei. No fim da tarde, acompanhe o Estadão às 5h e o Conexão Estadão.

ESTADÃO NOTÍCIAS

O podcast traz análises sobre os temas mais relevantes do dia e da semana

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

COMO ESTÃO OS TIMES PAULISTAS

Confira comentários e análises sobre os principais times paulistas: São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras.

Horário: 7h

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL ESTADÃO

Ouça o editorial de abertura do Estado disponível em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

As principais notícias do dia e a análises dos colunistas Alexandre Garcia, Eliane Cantanhêde, Gustavo Loyola, Jamil Chade e Robson Morelli. A apresentação é de Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

PODCAST MENTALISTAS: NOVEMBRO AZUL

O Mentalistas desta terça vai falar sobre Alzheimer e sobre o tratamento da doença. No estúdio, o psiquiatra Pedro Rosa, do Hospital do Coração, e a atriz Johana Albuquerque, que interpreta uma personagem com a doença na peça de teatro Hospedeira.

Horário: 10h

Onde: Estadão Podcasts

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes trazem informações e comentários sobre os principais eventos do esporte

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes, no Facebook, e no Youtube

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta uma seleção com novidades e clássicos da música brasileira.

Horário: das 12h às 13h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

PAULISTICES

Fernando Pieroni, diretor executivo do Instituto Semeia, que atua na gestão de áreas protegidas, conversa com o repórter Edison Veiga, de Metrópole.

Horário: 14h

Onde: Metrópole Estadão

REFORMA TRABALHISTA

A equipe de Economia faz um ao vivo sobre a reforma trabalhista e suas mudanças. As alterações afetam o cotidiano das relações trabalhistas, pois mudam pontos como férias, jornada de trabalho e remuneração. Elas também implantam e regulamentam novas modalidades de trabalho, como o remoto – home office – e o trabalho intermitente.

Horário: 13h

Onde: Estadão Economia

ESTADÃO + LITERATURA

Nesta quarta, o programa entrevista a atriz Walderez de Barros, que interpreta Cora Coralina na velhice no filme 'Cora Coralina: Todas as Vidas'. Ela vai falar sobre a obra, sobre Cora, vai ler poemas e também mostra imagens inéditas do filme.

Onde: Estadão Cultura

​Horário: 11h

HORA E+: MAQUIAGEM EM PAUTA

Acompanhe a entrevista com o maquiador Rodrigo Ramas, um dos cinco vencedores do Prêmio Avon de Maquiagem, realizado em 23 de novembro em São Paulo.

Horário: 15h

Onde: Estadão Emais

ESTADÃO ÀS 5H

Emanuel Bonfim traz uma análise sobre as principais notícias do dia

Horário: 17h

Onde: Estadão, no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Jornalistas do Estado em São Paulo e Brasília fazem um resumo e análise das notícias do dia

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube