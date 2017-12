Mundo Estadão: confira os destaques desta terça-feira

Confira as análises dos principais fatos nacionais e internacionais durante a programação diária. O podcast Mentalistas fala sobre Alzheimer e o tratamento da doença. Logo depois, o esporte ganha destaque com o Estadão Esporte Clube. Às 13h, a editoria de Economia faz um ao vivo sobre a reforma trabalhista e suas mudanças. A equipe do PME inicia hoje uma série de entrevistas ao vivo sobre o futuro do empreendedorismo na TV Estadão. No fim da tarde, acompanhe o Estadão às 5h e o Conexão Estadão.

FÓRUM DO 'ESTADO' DISCUTE MOBILIDADE URBANA

O Estado realiza nesta terça, das 8h30 às 12h30, o 1º Fórum de Mobilidade Urbana, no Rooftop 5 & Centro de Convenções, em Pinheiros, com abertura do pesquisador Phil Tinn, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), dos Estados Unidos. Serão realizados dois painéis sobre o tema.

No primeiro, sobre tecnologia, mobilidade e segurança, participam Ana Guerrini, head de Políticas Públicas e Pesquisa da 99; Ciro Biderman, coordenador do Mobilab e professor da Fundação Getulio Vargas (FGV); Luis Antonio Lindau, diretor do WRI-Brasil para o programa Cidades Sustentáveis; Paulo Cabral, líder de crescimento para América Latina do Waze; e Pedro Palhares, diretor do Moovit no Brasil.

No segundo painel, sobre parcerias para transformar os transportes, estarão Carolina Tohá, ex-prefeita de Santiago; Franz Drees-Gross, diretor global de transportes do Banco Mundial; Gu Tao, vice-presidente da Didi Chuxing; e o secretário municipal de Mobilidade e Transporte de São Paulo, Sérgio Avelleda.

ESTADÃO NOTÍCIAS

O podcast traz análises sobre os temas mais relevantes do dia e da semana

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

COMO ESTÃO OS TIMES PAULISTAS

Confira comentários e análises sobre os principais times paulistas: São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras.

Horário: 7h

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL ESTADÃO

Ouça o editorial de abertura do Estado disponível em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

As principais notícias do dia e a análises dos colunistas Alexandre Garcia, Eliane Cantanhêde, Gustavo Loyola, Jamil Chade e Robson Morelli. A apresentação é de Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

PODCAST MENTALISTAS: A BUSCA PELA BELEZA

O Mentalistas desta terça vai falar sobre a busca pela beleza. Vale tudo para conquistar um corpo bonito ou uma aparência fantástica? Até que ponto o indivíduo chega e quais os efeitos psicológicos destas transformações? No estúdio, o programa recebe o cirurgião plástico Francisco Alionis, integrante da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e a bodydesigner Vanessa Furstenberger, que é profissional de Educação Física.

Horário: 10h

Onde: Estadão Podcasts

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes trazem informações e comentários sobre os principais eventos do esporte

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes, no Facebook, e no Youtube

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta uma seleção com novidades e clássicos da música brasileira.

Horário: das 12h às 13h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

CONVERSA COM RONALD RIOS

Guilherme Sobota e Pedro Antunes recebem o jornalista Ronald Rios (ex-CQC, MTV e Jovem Pan, atualmente dono do canal Rap Cru no Youtube), para gravar o podcast Refrão, o último da temporada. O tema é melhores discos do ano no rap nacional.

Horário: 15h

Onde: Estadão Cultura

O FUTURO DO EMPREENDEDORISMO

Para onde apontam os caminhos dos novos negócios no Brasil? Entre 4 e 8 de dezembro, o Estadão PME investiga, por meio de uma série de entrevistas ao vivo na TV Estadão, o que o futuro reserva para o empreendedorismo. As conversas com empreendedores de diferentes segmentos serão mediadas por Daniel Fernandes, editor de suplementos do Estadão. Todas serão transmitidas ao vivo pelo Facebook do Estadão PME.

Horário: 13h

Onde: Estadão PME

HORA E+: CHOQUE DE CULTURA

O Hora E+ desta terça-feira recebe o elenco do 'Choque de Cultura', da TV Quase. Daniel Furlan, Caito Manier, Raul Chequer e Leandro Ramos falam sobre a produção e os detalhes da nova temporada do programa, que estreia na quinta, 7.

Horário: 15h

Onde: Estadão Emais

ESTADÃO ÀS 5H

Emanuel Bonfim traz uma análise sobre as principais notícias do dia

Horário: 17h

Onde: Estadão, no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Jornalistas do Estado em São Paulo e Brasília fazem um resumo e análise das notícias do dia

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube