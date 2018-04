Nasdaq quebra sequência de altas; Dow Jones e S&P 500 sobem

O Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, avançou 0,26 por cento, para 9.093 pontos. O S&P 500 subiu 0,30 por cento, a 979 pontos.

Já o Nasdaq caiu 0,39 por cento, para 1.965 pontos.

As ações da Microsoft perderam 8,3 por cento, um dia após a fabricante de software divulgar receita trimestral abaixo das estimativas de Wall Street. A Amazon.com também não confirmou as expectativas de vendas, fazendo seus papéis caírem 7,9 por cento.

Os resultados puseram nuvens sobre o que caminhava para ser uma temporada de balanços mais forte que a esperada.

Mesmo assim, os investidores viram a baixa inicial de Wall Street nesta sexta-feira como uma oportunidade de buscar ações de outros setores, incluindo os de energia e o defensivo, que inclui grandes farmacêuticas e empresas que prestam serviços públicos.

"A Microsoft está passando por um período de transição de produto e de pouca visibilidade do Windows, mas, no geral, o tom deste trimestre para muitas companhias tem sido forte", disse Owen Fitzpatrick, chefe do grupo de ações norte-americanas do Deutsche Bank Private Wealth Management, em Nova York.

"Nós provavelmente não veremos uma grande inversão para a direção negativa, então provavelmente será uma temporada de balanços positiva de maneira geral."

As ações da Microsoft tiveram a maior queda tanto no Dow Jones quanto no Nasdaq.

O Nasdaq interrompeu uma série de 12 altas consecutivas, a maior sequência positiva desde 1992.