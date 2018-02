Natura faz oferta de € 1 bi para comprar The Body Shop

SÃO PAULO - A Natura anunciou nesta sexta-feira, 9, que fez oferta para comprar 100% das ações da britânica The Body Shop International e seu grupo de subsidiárias. A prosposta foi apresentada para a L'Óreal em Paris, atual dona da marca, e considera o valor de € 1 bilhão. O negócio é considerado praticamente fechado, dependendo ainda das aprovações do Conselho de Administração da L'Oréal e das autoridades concorrênciais. A expectativa é de fechamento da operação ainda neste ano de 2017.

De acordo com nota enviada à imprensa, a integração levará o grupo Natura a um faturamento consolidado de R$ 11,5 bilhões, 17 mil colaboradores, 3,2 mil lojas e um portfólio de mais de 2 mil produtos, além de 1,8 milhão de consultoras independentes.

Segundo fato relevante da Natura, enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), as partes firmaram um acordo de exclusividade e será submetida à consulta do conselho de empregados da L'Óreal, em cumprimento da lei francesa. A Natura também informou que já possui financiamento dos recursos em montante suficiente para o pagamento do preço total.

"A companhia entende que foi dado um passo importante para a possível aquisição da The Body Shop e informa que a conclusão da operação depende do atendimento de determinados eventos requeridos pela legislação aplicável", informou a Natura, em fato relevante.

"Com essa transação, o Grupo Natura passa a ter três marcas com forte identidade: Natura, Aesop e The Body Shop. Esse movimento fortalecerá nossa estratégia de internacionalização e de diversificação de marcas e canais", diz João Paulo Ferreira, presidente da Natura, em nota enviada à imprensa.

A The Body Shop, fundada em 1976, na Inglaterra, é uma rede mundial de cosméticos, com mais de 3 mil lojas distribuídas em 60 países, sendo 133 lojas no Brasil em dezembro de 2016. Em 2016, The Body Shop gerou receitas líquidas de € 921 milhões de euros.

A rede, no entanto, tem enfrentado dificuldades nos últimos anos, em meio ao acirramento da concorrência e fraco desempenho no mercado britânico. Em 2016, a rede registrou queda de 4,8% nas vendas, a € 920,8 milhões de euros.

"Os valores éticos e experiência da Natura fazem dela a perfeita nova controladora da The Body Shop para acelerar o rejuvenescimento da marca e sua futura expansão", comentou Jeremy Schwartz, executivo-chefe e presidente do conselho de administração da The Body Shop.