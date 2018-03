Natura registra lucro líquido de R$ 190,2 mi no 3º trimestre

A Natura obteve no terceiro trimestre deste ano lucro líquido consolidado de R$ 190,2 milhões, o que representa uma alta de 19,1% ante os R$ 159,7 milhões do mesmo período do ano passado. A receita líquida foi de R$ 1,054 bilhão, um crescimento de 15,9% em relação ao terceiro trimestre de 2008.

O Ebitda do terceiro trimestre de 2009 somou R$ 272,1 milhões, 14,1% maior do que no mesmo periodo em 2009, e a margem Ebitda ficou em 25,8% no trimestre ante 24,1% no mesmo período do ano passado. "Diante desse cenário, mantemos nosso compromisso de um piso de 23% de margem Ebitda para os anos de 2009 e 2010", diz a empresa em relatório de resultados.

No acumulado de nove meses, o lucro líquido foi de R$ 497,3 milhões, 31,1% maior que em mesmo intervalo de 2008. Em nove meses, a receita alcançou R$ 2,922 bilhões, aumento de 19,7%, enquanto o Ebitda cresceu 16,3% para R$ 704,1 milhões na mesma comparação.

Expansão

O vice-presidente de finanças e jurídico da Natura, Roberto Pedote, disse nesta quinta-feira, 22, em teleconferência com jornalistas, que a companhia estuda construir uma fábrica ou terceirizar suas operações na América Latina. Segundo ele, a decisão deverá ser tomada até o primeiro trimestre do próximo ano. Pedote evitou afirmar em quais países a empresa estuda instalar a fábrica ou terceirizar as operações, mas comentou que a operação seria viável no México ou na Argentina, onde já apresenta bons resultados de vendas.

A Natura já possui operações em implementação (não fábricas) na Colômbia e no México. O executivo destacou que estas continuarão a receber investimentos da empresa, em busca da conquista do mercado local. Segundo o balanço financeiro da Natura, essas operações registraram um Ebitda negativo de R$ 7 milhões no terceiro trimestre. "Nossa expectativa é de atingirmos o ponto de equilíbrio no mínimo em 2012", disse. Ele afirmou ainda que a Natura ampliou seus canais de distribuição na Bolívia e na América Central.