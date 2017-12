Lucro da Natura cai 33,6% e vai a R$ 116,7 mi no 2º trimestre de 2015

A companhia de cosméticos Natura reportou lucro líquido consolidado de R$ 116,7 milhões no segundo trimestre de 2015, queda de 33,6% na comparação com o mesmo período do ano anterior. O resultado ficou abaixo da média das projeções de instituições financeiras consultadas pelo Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado (leia mais abaixo).

No acumulado do primeiro semestre do ano, o lucro chegou a R$ 236,3 milhões, recuo de 19,3%. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da Natura foi R$ 357,2 milhões entre abril e junho, expansão de 1,4% na comparação com os mesmos meses ano anterior. Em seis meses, o Ebitda alcançou R$ 643,1 milhões, alta de 1,1%. A margem Ebitda no trimestre foi 18,5%, queda de um ponto porcentual na comparação anual.

A receita líquida consolidada da Natura no segundo trimestre atingiu R$ 1,928 bilhão, crescimento de 7% na comparação com o mesmo período de 2014. De janeiro a junho, a receita chega a R$ 3,570 bilhões, montante 6,3% mais alto que o dos mesmos meses do ano passado.

Projeções. O lucro líquido de R$ 116,7 milhões no segundo trimestre de 2015 ficou abaixo do esperado. O resultado foi 29,3% inferior à média das projeções de nove instituições financeiras consultadas pelo Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado, (Bank of America Merrill Lynch, Bradesco, Brasil Plural, BTG Pactual, Itaú BBA, JPMorgan, J.Safra, Santander e UBS), que apontava para lucro líquido de R$ 165,1 milhões entre abril e junho deste ano.

O Ebitda da companhia de cosméticos ficou em linha com as expectativas. A Natura apurou Ebitda de R$ 357,2 milhões no segundo trimestre, resultado próximo dos R$ R$ 366,8 milhões que eram esperados pelos analistas segundo a média das projeções.

A receita líquida de R$ 1,928 bilhão da Natura também ficou em linha com o esperado. A média das estimativas dos analistas indicava receita de R$ 1,897 bilhão.

O Broadcast considera que os resultados estão em linha com as estimativas quando a variação para mais ou para menos é de até 5%.