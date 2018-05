Nestlé inaugura fábrica de solúvel no Vietnã A Nestlé, gigante suíça do setor de alimentos, acaba de inaugurar uma nova fábrica no Vietnã, que consumiu investimento da ordem de US$ 237 milhões, para atender a crescente demanda por seus produtos de café solúvel Nescafé na região. A fábrica foi anunciada em agosto de 2011 e está localizada na província de Dong Nai.