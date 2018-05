Nestlé investe US$ 48,8 milhões em nova fábrica na Malásia A Nestlé, gigante suíça do setor de alimentos, divulgou neste segunda-feira, 8, que está construindo uma nova fábrica na Malásia para atender à crescente demanda doméstica por seus produtos prontos para beber (ready-to-drink), como Nescafé e leite com baixo teor de gordura.