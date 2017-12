Nestlé prevê queda nos preços de café arábica com safra brasileira São Paulo, 15 - O mercado global de café arábica vai permanecer pressionado na safra 2004/05 se a produção brasileira ficar acima de 40 milhões de sacas de 60 quilos. A estimativa é da suíça Nestlé e foi divulgada pelo porta voz da empresa. Segundo a companhia, a produção de cafés suaves da América Central e da Colômbia deverá ser "satisfatória". A Nestlé prevê que a produção de café robusta em 2004/05 no Vietnã deve atingir 1 milhão de t, de acordo com informações que a empresa apurou junto aos traders, volume que também deve pressionar as cotações no mercado global. Na demanda, a companhia afirma que o Leste e a Europa Central têm forte potencial de aumento de consumo. Movimento que deve se repetir nos países produtores, como o Brasil, segundo a Nestlé. Apesar do aumento do uso de café arábica em países consumidores, a empresa estima que a demanda por café solúvel, produzido a partir de variedades de robusta, deve permanecer forte, setor que é um dos mais importantes para a empresa. Segundo o porta-voz da Nestlé, 19% da população mundial consome 73% do café produzido no mundo. As informações são da Dow Jones.