Nestlé Purina investe US$ 98,9 mi em fábrica na Polônia A Nestlé Purina, divisão do grupo suíço que atua no segmento de ração animal, anunciou por meio de comunicado nesta quarta-feira, 17, que investirá 93 milhões de francos suíços (US$ 98,96 milhões) na construção de uma nova fábrica e um centro de distribuição na cidade de Wroclaw, no sudoeste da Polônia. Está será a décima instalação da empresa no país e deve criar cerca de 200 empregos.