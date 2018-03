Nestlé vende divisão de água no País para a dona da Minalba

A Nestlé anunciou a venda de seu portfólio de águas no País ao grupo Edson Queiroz, dono de marcas como Indaiá e Minalba e líder do segmento. Com o acordo, anunciado na terça-feira, 28, a empresa vai assumir as marcas São Lourenço e Petrópolis e também as fábricas localizadas no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e em São Paulo. O valor da transação não foi revelado.

A Indaiá Minalba - braço do grupo Edson Queiroz voltado à produção de água - também terá a licença global da marca Nestlé Pureza Vital, além da concessão de distribuição de marcas globais no Brasil, como Perrier, S. Pellegrino e Acqua Panna.

Segundo dados da Euromonitor, a Indaiá Minalba é líder do setor de águas no País, com 10,7% de participação. Com a aquisição do portfólio da Nestlé no País, a fatia sobe para 12,6% e a companhia amplia a dianteira em relação às rivais. O negócio depende de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para ser concretizado.

O Brasil é o décimo maior mercado de água engarrafada do mundo, com 10,3 bilhões de litros consumidos em 2017. Segundo a Euromonitor, a previsão é de crescimento para os próximos anos - o total do mercado deve superar os 12 bilhões de litros até 2022.