NET: Anatel deixou de contabilizar 100 mil assinantes

"O número da Anatel desconsidera os assinantes da NET em novas cidades, que tiveram lançamento de TV por assinatura a partir de dezembro de 2012", afirmou a empresa, em comunicado. No total, o balanço da Anatel deixou de contabilizar assinantes da NET em 44 cidades, como Salvador (BA), São Luis (MA), Recife (PE), Belém (PA), Niterói (RJ) e Osasco (SP).

Por meio da assessoria de imprensa, a Anatel informou que a divergência entre os números do órgão regulador e os da NET são resultado da nova lei do Serviço de Acesso Condicionado (SeAC), que possibilitou às operadoras de TV a cabo ampliarem sua área de atuação a partir do final do ano passado. O sistema da Anatel, porém, ainda não contabiliza os números destas novas cidades e segue sem previsão de inclusão, afirmou a agência.

Segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 4, pela Anatel, o mercado de TV paga encerrou maio com 16.934.416 assinantes, o que representou uma queda de 0,21% sobre a base de abril. Caso fossem contabilizados os números de novas praças da NET, o mercado já teria superado o total de 17 milhões de assinantes.

A retração do mercado em maio ante abril foi agravada pela retirada de 130,45 mil clientes da Sky, após sua controladora, a empresa norte-americana DirecTV, encerrar investigação que apurou irregularidades nas práticas de alguns funcionários na retenção de clientes, que estavam inflando a base da empresa desde o início do ano.

Os analistas do Itaú, Susana Salaru e Gregorio Tomassi, observaram, em relatório a clientes, que maio registrou o primeiro mês com desconexões líquidas, que somaram 35 mil, e representa uma significativa desaceleração em comparação às adições líquidas médias de 195 mil no acumulado do ano.

O Itaú pontua que as desconexões foram influenciadas pela revisão da base da Sky. "Ao contrário dos últimos meses, quando a Sky liderou o mercado em termos de conquista de share, a NET registrou o melhor desempenho em maio", escreveram. Assim, a NET ampliou em 50 pontos-base sua liderança em relação a abril.

Sobre a Telefônica, os analistas do Itaú destacaram a reversão da tendência negativa dos últimos meses. "Considerando a recente abordagem comercial agressiva dos planos de DTH e FTTH de TV por assinatura da operadora em São Paulo, achamos provável que as adições líquidas irão melhorar gradativamente e se tornar positivas nos próximos meses."

Na divisão da participação de mercado, a Net e a Embratel, que pertencem ao mesmo grupo econômico, lideram o mercado, com 8,908 milhões de clientes; seguido da SKY/Directv, com 5,212 milhões; Oi, com 885,4 mil; Telefônica, com 531,3 mil; e GVT, com 516,2 mil.