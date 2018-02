Nike deve demitir 1,4 mil funcionários e reduzir linha de produtos

Associated Press

A fabricante de artigos esportivos Nike anunciou que pretende aumentar as vendas diretas pela internet, numa reestruturação que também deve demitir 1,4 mil funcionários. A companhia também reduzirá a quantidade de linhas de tênis e roupas em 25%, para se focar nos produtos mais negociados.

O objetivo da reestruturação é oferecer mais produtos aos consumidores em menor tempo, informou a Nike. A empresa pretende disponibilizar a venda de tênis por aplicativo em mais países, já que muitas lojas estão fechando e perdendo espaço para as compras em lojas virtuais. "Seremos mais agressivos no mercado digital", afirmou o presidente Mark Parker.

A companhia disse que terá foco especial em 12 cidades em 10 países diferentes, onde espera que o desempenho corresponda a 80% do crescimento até 2020. Entre as cidades estão Nova York, Paris e Pequim.

Entretanto, a divulgação do projeto duas semanas antes da Nike publicar seu balanço trimestral deixou investidores nervosos. As ações caíram 3% na Bolsa de Nova York, para US$ 53,01, após o anúncio.

A Nike informou que as demissões correspondem a 2% do seu quadro de 70 mil funcionários no mundo, mas não forneceu mais detalhes sobre os cortes.